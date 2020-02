Ben Affleck tem dado várias entrevistas ao longo dos últimos tempos nas quais tem feito diversas revelações. Uma delas foi relativa à sua ex-mulher, Jennifer Garner. Na altura, o ator disse que se tinha arrependido do fim do seu casamento com Jennifer Garner.

Ora, por muito sinceras que sejam estas revelações, a verdade é que há uma pessoa que não as tem apreciado particularmente: o atual namorado de Jennifer Garner, John Miller.

Conforme disse uma fonte à revista Us Weekly, John, de 47 anos, tem "estado desconfortável" com as entrevistas de Affleck.

"O John tem empatia com as lutas de Ben Affleck com a sobriedade, mas ele preocupa-se pelo facto de Jennifer se ter tornado o foco de novo", disse a fonte.

Aliás, esta vai mais longe e chega mesmo a dizer que John tem a perfeita consciência de que se Garner quisesse, Affleck voltaria a casar-se com ela.

