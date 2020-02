Ben Affleck tem vindo a dar várias entrevistas no âmbito do seu mais recente filme, 'The Way Back' e uma delas foi ao The New York Times, onde teve a oportunidade de abordar o seu antigo relacionamento com Jennifer Lopez, de quem, aliás, chegou a ficar noivo.

"Ela devia ter sido nomeada [para um Óscar]. Ela é qualquer coisa. Mantenho o contacto com ela e tenho-lhe um grande respeito. O quão fantástico é ela ter feito o seu maior filme aos 50 anos? [diz, referindo-se ao filme 'As Golpistas']", disse Ben, segundo o próprio entrevistador.

Recorde-se que Ben e J.Lo começaram a namorar em 2002 separando-se dois anos depois.

