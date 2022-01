Passadas as comemorações de Ano Novo, Ana Garcia Martins (mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce') rumou à Serra da Estrela com os filhos para as primeiras férias em família de 2022.

Com o desejo de ver cair neve, a digital influencer ficou as expectativas quando lhe disseram que as probabilidades de tal acontecer eram baixas.

Mas eis que na manhã desta terça-feira caiu um nevão e 'Pipoca' aproveitar o momento na companhia dos filhos, como mostram as imagens abaixo.

Ora veja.

