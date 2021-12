À semelhança do que várias figuras públicas têm vindo a fazer, também Ana Garcia Martins partilhou na sua conta de Instagram um vídeo que reúne alguns dos momentos que marcaram o seu ano.

Ora, as imagens que se destacam são aquelas em que a comentadora mostra pela primeira vez o rosto do namorado, o advogado Diogo Orvalho.

"Ora vamos lá embora a mais uma parte do meu best of 2021. Isto já parece uma longa metragem, percebo que estejam sem pachorra, mas temos de ser uns prójoutros", escreveu a influenciadora.

Não resistindo, Luís Borges comentou: "Elas agora já vão dormir descansadas porque conseguiram ver a cara do teu boy". "Agora é que elas não dormem", respondeu 'Pipoca'.

Ora veja:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por A Pipoca Mais Doce (@apipocamaisdoce)

Leia Também: 'A Pipoca Mais Doce' faz esgotar vestido de 139 euros