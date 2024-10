Esta quinta-feira, 31 de outubro, Ana Garcia Martins foi alvo de insultos por parte um seguidor de Instagram... e tudo por causa de uma música a propósito da saída de Rúben Amorim do Sporting Clube de Portugal.

Para contextualizar, a rádio RFM criou uma música sobre aquilo que sentem os adeptos do clube com esta notícia.

Por sua vez, a conhecida 'Pipoca Mais Doce', como assumida benfiquista, partilhou o vídeo na sua conta de Instagram e na legenda escreveu: "Que maravilha", deixando ainda emojis a chorar a rir.

Perante o post, a criadora de conteúdos digitais foi insultada por um seguidor através de uma mensagem privada e decidiu expor as palavras de ódio que lhe chegaram: "Se metesses a música na **** fazias melhor, sua vaca", pode ler-se.

© Instagram - @apipocamaisdoce

Mas Ana Garcia Martins não deixou o internauta sem resposta: "Sempre que recebo uma mensagem deste género, fico a pensar em quem serão as namoradas destes homens. As filhas. As amigas. As mães. As entidades empregadoras. Será que sabem que se dão com alguém deste nível, que anda pela net a disseminar ódio e machismo?", questionou.

Leia Também: "A quem é que eu pago?" 'Pipoca Mais Doce' pede conselhos a Cândido Costa