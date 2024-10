Esta terça-feira, Ana Garcia Martins - conhecida como 'A Pipoca Mais Doce' - publicou um vídeo ao lado do ex-futebolista Cândido Costa. E qual foi o tema da conversa? Os Globos de Ouro que decorreram no passado dia 29 de setembro.

Cândido Costa venceu o prémio 'Revelação do Ano' da XXVIII Gala dos Globos de Ouro. Por sua vez, Ana Garcia Martins saiu do evento 'de mãos a abanar', sendo que já era a segunda vez que estava nomeada para o prémio na categoria 'Personalidade do Ano Digital'.

O sentido de humor destas duas celebridades já é conhecido pelo público. E para não fugir à regra, essa 'ironia' esteve evidente no vídeo partilhado pela influenciadora.

"Cândido, já estive duas vezes nomeada para os Globos de Ouro. Sabes quantas vezes ganhei?", questionou 'A Pipoca Mais Doce'.

"Deduzo...", respondeu ironicamente Cândido Costa.

"Portanto, qual é o truque? E do que é que eu preciso? O que é que eu tenho de fazer mais?", perguntou a influenciadora, fingindo-se irritada com a situação.

Ora veja os conselhos do ex-futebolista.

Ainda em tom de brincadeira, Ana Garcia Martins questiona: "A quem é que eu pago?" Pergunta à qual Cândido Costa responde sem conter o riso: "Dás um bom presunto ao Daniel Oliveira".

Esta dupla tem conquistado os fãs com as suas partilhas nas redes sociais. Muitos são aqueles que já pediram para Ana Garcia Martins e Cândido Costa criarem algum tipo de programa juntos, como um podcast.