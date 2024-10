Ana Garcia Martins está a mudar de casa. Momento caótico que nos leva a cruzar com memórias antigas e, por vezes, a desfazermo-nos delas. Foi o que aconteceu às memórias do casamento de 'Pipoca Mais Doce' com o ex-marido.

"É um bocado estranho desfazermo-nos de uma parte da nossa vida, mas… Tipo… é o que é, certo?", escreveu ao mostrar umas fotografias dos postais que foram oferecidos ao casal no dia do casamento.

'Pipoca' mostrou ainda uma imagem na qual surge vestida de noiva e realçou: "Pronto, o casamento não foi propriamente um sucesso, como se sabe, mas eu acho que estava uma noiva bem bonita".



© Reprodução Instagram - A Pipoca Mais Doce



© Reprodução Instagram - A Pipoca Mais Doce

Importa lembrar que Ana Garcia Martins e Ricardo Martins Pereira estiveram casados durante 10 anos, nascendo da relação dois filhos em comum.

Leia Também: "A quem é que eu pago?" 'Pipoca Mais Doce' pede conselhos a Cândido Costa