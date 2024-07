Cheng Pei-pei, que ficou conhecida pelo seu icónico papel no filme 'O Tigre e o Dragão: A Espada do Destino', morreu. Tinha 78 anos.

"É com uma enorme dor que anunciamos que os rumores são verdade. A nossa mãe, Cheng Pei-pei, morreu pacificamente em casa rodeada pelos seus entes queridos no dia 17 de julho", escreveu a família no Facebook.

A artista chinesa tinha sido diagnosticada com uma doença neurodegenerativa em 2019.

"É uma doença rara com sintomas similares à doença de Parkinson, contudo, os tratamentos que existem não conseguem abrandar a sua evolução", informou-se ainda.

"Ele escolheu não tornar a doença pública de maneira a conseguir lidar com a situação em privado e a passar o tempo que lhe restava com os filhos e netos", completa.

Cheng integrou projetos como 'Lilting', em 2014, e o remake de 'Mulan', lançado pela Disney em 2020.

