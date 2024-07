Depois de se ter tornado pública a notícia da morte de Bob Newhart, a família do ator quebrou o silêncio através da página de Facebook do artista.

"O nosso pai morreu esta manhã [quinta-feira, dia 18 de julho] rodeado de toda a nossa família. Sentimo-nos abençoados por ele agora estar junto da nossa mãe e de todos os amigos que estavam à espera dele", escreveram numa primeira publicação, onde agradecem o carinho recebido.

"Ele era profundamente amado por todos, mas especialmente pelos seus filhos e netos", destacaram ainda.

Numa outra publicação, a família do ator e comediante voltou a "agradecer a todos pela incrível onda de amor" e as "muitas mensagens maravilhosas" que receberam sobre o pai. Mas não ficaram por aqui e destacaram ainda as palavras de Joe Biden.

