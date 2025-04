Morreu, este domingo, a cantora e compositora Cristina Buarque, aos 74 anos. A informação foi avançada pela família, que não especificou, no entanto, a causa do óbito.

"Uma cantora avessa aos holofotes. Como explicar um negócio desses em qualquer tempo? Mas como explicar isso nesse tempo específico? […] O ser humano mais íntegro que eu já conheci", escreveu um dos cinco filhos da artista, Zeca Ferreira, nas redes sociais, citado pela CNN Brasil.

A mesma publicação lembra, no entanto, que a artista foi diagnosticada com um cancro há já alguns anos.

O seu primeiro disco, intitulado 'Cristina', foi lançado em 1974 e contava com composições de nomes já conhecidos da música brasileira, incluindo 'Tatuagem' do irmão Chico Buarque em parceria com Ruy Guerra, 'Amanhecer', de Cartola, 'Isto Eu não faço Não', de Tom Jobim, entre outras canções.

Cristina era filha do historiador Sérgio Buarque de Holanda e da pianista Maria Amélia Cesário Alvim e, além de Chico Buarque, era também irmã das cantoras Ana de Hollanda e Miúcha, que morreu em 2018.

Para além do filho Zeca, também outros familiares deixaram algumas homenagens nas redes sociais, nomeadamente, Chico Buarque. partilhando um vídeo dos dois, escreveu na descrição: "Cristina".

Também Silvia Buarque, filho do cantor, lembrou a tia nas redes sociais. "Para sempre comigo", escreveu.

[Notícia atualizada às 20h38]

