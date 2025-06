O cantor Chico Buarque foi operado, esta terça-feira, ao crânio, numa intervenção que não foi de emergência.

Numa publicação partilhada na conta oficial do artista no Instagram, lê-se que a cirurgia aconteceu para "tratar um quadro de hidrocefalia de pressão normal, condição que provoca o aumento do líquido intracraniano."

"O procedimento, conhecido como derivação ventrículo-peritoneal, já estava programado", detalha a nota, que dá conta de que a operação aconteceu no hospital do Rio de Janeiro.

Segundo o que é explicado, a cirurgia correu "sem complicações e terminou rapidamente", encontrando-se Chico Buarque, de 80 anos, já a recuperar, "em observação de pós-operatório, com o seu habitual bom humor."

A alta hospitalar deverá acontecer em 48 horas.