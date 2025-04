Foi feita uma homenagem a Nuno Guerreiro na Praia Maria Luísa, em Albufeira.

"RIP Nuno Guerreiro", pode ler-se no areal da referida praia, como mostram as imagens gravadas no local e publicadas no Instagram.

De recordar que o vocalista da banda Ala dos Namorados morreu na quinta-feira, dia 17 de abril, aos 52 anos, vítima de uma "infeção grave".

