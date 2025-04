Nuno Guerreiro morreu na passada quinta-feira, dia 17 de abril, aos 52 anos, vítima de uma "infeção grave".

O músico residia em Loulé, sua cidade natal e onde irão decorrer as cerimónias fúnebres.

Num comunicado enviado às redações, a Câmara Municipal da cidade algarvia informa que "a próxima quarta-feira, 23 de abril, será de Luto Municipal em virtude da realização das cerimónias fúnebres do cantor louletano Nuno Guerreiro".

O velório do músico decorrerá entre as 20h30 e as 22h00, na próxima terça-feira, 22 de abril, na Igreja de S. Francisco, em Loulé.

Dia 23 de abril, quarta-feira, irá decorrer na mesma igreja, pelas 10h30, a missa de corpo presente.

"O corpo de Nuno Guerreiro segue depois para o Crematório de Faro para uma cerimónia privada, reservada apenas à família", informa o comunicado.

