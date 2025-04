As cerimónias fúnebres de Nuno Guerreiro começam esta terça-feira, com a chegada do corpo do artista à Igreja de São Francisco, em Loulé, pelas 20h30.

O funeral realiza-se amanhã, 23 de abril, às 10h30, no mesmo local, e o corpo segue para o Crematório de Faro, cerimónia restrita à família. Na página de Facebook da agência funerária é possível ver o apelo que a família fez.

"A família pede, se possível e carinhosamente, para não levar flores e doar esse valor à ACCBA (Associação de Criadores do Cão do Barrocal Algarvio), associação apadrinhada pelo Nuno."

Nuno Guerreiro morreu na passada quinta-feira, 17 de abril, vítima de uma "infeção grave", no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. Tinha 52 anos.

