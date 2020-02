Simone Thompson, mais conhecida como Slick Woods, surpreendeu os que a seguem no Instagram com uma fotografia onde surge cheia de hematomas no rosto.

Como explicou aos fãs, esta terça-feira, a jovem modelo, de 23 anos, sofreu uma convulsão e magoou-se na cara.

A manequim - conhecida por dar a cara pela marca de produtos de beleza criada por Rihanna, Fenty Beauty - está a lutar contra um cancro, tendo revelado, em novembro do ano passado, que tem um melanoma de tipo 3 e que está em tratamentos de quimioterapia.

