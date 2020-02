O príncipe Harry e Meghan Markle deixarão oficialmente os deveres no próximo mês. O casal anunciou que iria deixar a família real no início deste ano, e agora foi confirmada a data oficial da saída dos duques como membros seniores da realeza britânica, que está prevista para o dia 31 de março.

O Palácio de Buckingham anunciou que a saída do casal real também vai implicar o encerramento do seu escritório no Palácio de Buckingham. A partir do dia 1 de abril, Harry e Meghan vão ser representados pela equipa da sua fundação no Reino Unido.

Os duques de Sussex irão continuar a trabalhar com os patrocínios já existentes e estão a trabalhar para construir uma nova organização sem fins lucrativos.

O casal irá manter os títulos de "sua alteza real", mas não vão usá-los ativamente. Harry vai também manter as posições militares de major, capitão-comandante e líder de esquadrão, mas não poderá utilizá-los durante o período experimental de 12 meses.

