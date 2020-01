A 86.ª edição dos Globos de Ouro, a realizar-se no domingo, dia 5, em Beverly Hills, vai contar com uma atualização no cardápio. De acordo com o jornal The Hollywood Reporter, o menu vai ser vegan.

Esta foi uma decisão da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood a pensar na sustentabilidade, tornando assim o evento na maior entrega de prémios alguma fez realizada com esta política alimentar.

O que vão então comer as ilustres estrelas?

O menu é composto por uma sopa de beterraba e várias opções de pratos principais, sendo eles cogumelos assados, risotto de cogumelos e couve Bruxelas assada com cenoura e ervilhas.

A sobremesa será Bolo Ópera, um doce francês composto por camadas de pão de ló e amêndoa, com xarope de café e cobertura de chocolate.

