Mick Jagger e Melanie Hamrick estão noivos, e a informação foi confirmada pela companheira do músico à publicação francesa Paris Match.

"Estamos noivos há dois ou três anos", contou. No entanto, diz, o casamento não é uma obrigatoriedade.

"Talvez um dia nos casemos, ou talvez não. Estamos muito felizes com a nossa vida atual que tenho medo de mudar o que quer que seja", acrescentou.

Sobre o 'segredo' da relação, partilhou: "Tentamos apoiar-nos, estar presentes um para o outro e garantir que todos estejam felizes. É tudo o que importa para mim e é tudo o que procuro."

O casal conheceu-se em fevereiro de 2014 quando ambos estavam em digressão pelo Japão - o músico com a banda The Rolling Stones e Melanie com a American Ballet Theatre. A agora companheira do artista e as amigas estiveram com Mick Jagger nos bastidores de um espetáculo dos The Rolling Stones, recorda a People.

Quatro meses depois, quando o músico a convidou para se encontrarem em Zurique, a relação evoluiu para o 'campo amoroso'. Mais tarde, em 2016, o casal deu as boas-vindas a Deveraux Octavian Basil, o oitavo filho do músico.

Leia Também: 'Ex' de Mick Jagger operada de emergência após Carnaval no Brasil