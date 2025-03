A ex-companheira de Mick Jagger Luciana Gimenez revelou que foi operada de emergência depois de ter tido uma semana de muita festa no Carnaval do Rio de Janeiro, o seu país natal, no Brasil.

"Esta semana fui submetida a um procedimento cirúrgico de emergência, mas está tudo bem e já estou a recuperar", informou a modelo e apresentadora.

"Nestes momentos sabemos o quanto somos amados, prestigiados e queridos. Estou a receber muito carinho neste momento", acrescentou na mesma nota.

Sabe-se que Luciana Gimenez foi operada em São Paulo para "correção de uma hérnia de disco cervical".

