Aline Campos, de 37 anos, revelou esta sexta-feira, dia 7 de março, que em fevereiro "precisou de fazer uma cirurgia para remover uma lesão pré-cancerosa no colo do útero".

"Tudo isto por causa de um vírus que, até então, estava silencioso no meu corpo. O HPV. HPV é um vírus super comum. Sabiam que cerca de 80% das mulheres sexualmente ativas vão ter contacto com ele em algum momento da vida? Muitas nem imaginam que estão infetadas, porque, na maioria das vezes, ele não apresenta sintomas, como foi comigo", explicou a atriz brasileira num vídeo que publicou na sua página de Instagram.

"Mas o problema é que alguns tipos do HPV podem causar lesões graves, como foi o meu caso, e podem até evoluir para um cancro de colo do útero. Mas o motivo de estar a abrir-me sobre isto com vocês é porque ele pode ser evitado. E existem várias formas de se proteger. O uso do preservativo, é claro, a vacinação contra o HPV, exames de rotina como papanicolau e a colposcopia", informou, referindo que se estivesse estado mais 'atenta', "talvez não teria de fazer a cirurgia".

"E é por isso que estou aqui, porque a tua história pode ser diferente. Graças a Deus, a minha cirurgia foi um sucesso. A prevenção está ao nosso alcance. Então, cuida-te, informa-te, faz os exames e partilha este vídeo com quem amas, porque esta informação pode sim salvar vidas", concluiu.