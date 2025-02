Deveraux, um dos filhos de Mick Jagger, teve de ser hospitalizado na sequência de um acidente. Quem o revelou foi a mãe do menino de oito anos, Melanie Hamrick.

No Instagram foi partilhada uma fotografia de Deveraux na qual este aparece a andar com o auxílio de muletas e com o pé esquerdo engessado.

"Nada poderia ser mais verdade - quando eles se magoam, nós [pais] magoamo-nos. Ele vai voltar a jogar futebol muito em breve, apesar de tudo", realçou Melania.



© Instagram - Melanie Hamrick

De notar que o vocalista dos Rolling Stones, de 81 anos, e a namorada, de 37, estão juntos desde 2014. Em dezembro de 2016 deram as boas-vindas a Deveraux.

Mick, note-se, tem oito filhos - de cinco mulheres - sendo que o mais velho tem 54 anos.

Leia Também: Apaixonada, Sara Sampaio declara-se a namorado