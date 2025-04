O Festival da Comida Continente (FCC) recebe, pela primeira vez, dia 12 de julho, MC Kevinho, um dos maiores nomes do funk brasileiro, para um concerto que promete muitas emoções e os êxitos mais conhecidos do artista.

Com um cartaz eclético, que "Dá Palco a Todos os Gostos" e reforça a democratização da cultura e do entretenimento, o FCC conta este ano com sete artistas no palco principal, o que representa mais de 16 horas de atuações ao vivo, em dois dias.

Além do cabeça de cartaz, MC Kevinho, para o primeiro dia, estão também marcados os concertos de Virgul e Bárbara Bandeira. Depois de ter passado pelos Da Weasel e os NuSoulFamily, Virgul consolidou a carreira a solo e estreia-se no Palco Continente, no sábado às 15h30. Por sua vez, Bárbara Bandeira, que tem conquistado inúmeros prémios, dentro e fora do país, e acabou de lançar o álbum ‘Lusa: Ato 1’, sobe ao palco no Parque da Cidade, às 18h30.

Já no domingo (13.07), o Palco Continente recebe artistas como Matias Damásio e a fadista Mariza, que pisam também pela primeira vez o palco do festival. Ao início da tarde (15h00), Matias Damásio leva ao festival a música romântica que lhe é reconhecida, marcada pela quizomba. Já Mariza, uma das vozes mais queridas do fado, encanta o público pelas 17h00.

Tony Carreira, presença assídua neste festival, relembra os sucessos que marcam a sua carreira, às 20h30, e Deejay Kamala, que atuou pela primeira vez no FCC no ano passado e surpreendeu o público com um remix de um tema de Tony Carreira, atua às 22h20, encerrando o evento.

No ano em que assinala 40 anos, o Continente reforça a aposta no Festival da Comida Continente. Premiado pelos BEA Word Awards, tem entrada livre, e é desenhado para toda a família, incluindo os membros de quatro patas. Reconhecido pela Ponto Verde Serviços com a certificação 3R6, é um evento comprometido com a Sustentabilidade. O recinto tem cerca de 250 mil m2 e está aberto das 10h30 à 01h00 no sábado, dia 12 de julho, e das 10h30 às 23h00, no domingo, dia 13 de julho.