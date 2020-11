Maria Pitta Paixão foi mãe pela primeira vez há quatro anos e as memórias que guarda do parto causam um misto de emoções. Duarte nasceu às 35 semanas de gestação e esta terça-feira, dia 17, em que se assinala o Dia Mundial do Prematuro, a filha de Bibá Pitta confessou que foi uma "sorte só ter passado por isso uma vez".

"Que dia tão especial este e que sorte só ter passado por isto uma vez. Não há nada como ter uma gravidez tranquila mas também não há nada como ter um filho saudável e aqui, apesar de um ter nascido prematuro, tenho a sorte de estarem os dois bem! Dati, continuo a achar que a maior parte da tua loucura, veio da nossa loucura de gravidez, meu eterno bebé", escreveu na sua página de Instagram.

Recorde-se que em maio deste ano Maria foi mãe pela segunda vez, do pequeno António. Os dois meninos são fruto do casamento com Guilherme Paixão.

