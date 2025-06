Bibá Pitta voltou a destacar mais um momento 'pessoal' na sua página de Instagram, desta vez na companhia da neta mais nova, a pequena Piedade.

Dedicada à família, são muitos os carinhosos momentos que a figura pública mostra através das redes sociais, e muitas vezes na companhia da filha Madalena, a sua "menina especial", que tem síndrome de Down. No entanto, desta vez foi a mais nova da casa a destacar-se junto da avó.

Com apenas três anos, a menina já gosta de maquilhar a avó... que se 'derrete' com a neta.

"A minha neta é oficialmente a minha maquilhadora, minha gente querida!!! Com três aninhos já adora pincéis, batons e tudo o que brilha (sai a quem?!). E o meu closet é o seu mundo favorito", começou por dizer a avó 'babada' na legenda de um vídeo que publicou no Instagram e que se pode ver a menina a maquilhar Bibá Pitta.

"Não aguento tanta fofura!!! Já cuida da avó. Esta miúda é demais! Vaidosa que dói! Desde as poses aos perfumes e passando pelos looks que escolhe… parece uma stylist de nascença. É doce, feminina e cheia de personalidade, uma mini 'fashionista' que me enche o coração de amor. Sou uma avó babada? Pois sou!! Muito", escreveu ainda. Através de hashtags, a avó 'babada' acrescentou: "Neta linda"; "Mini maquilhadora"; "Amor maior do mundo"; "Eu e ela"; "Sempre juntas".

As reações à partilha de Bibá, como seria de esperar, não tardaram a chegar. "Tão querida", "que fofa" ou "que amor de netinhas", são algumas das mensagens que se pode ler na caixa de comentários.

De recordar que a pequena Piedade é fruto do casamento terminado de Maria Pitta (filha de Bibá) com Guilherme Paixão. O ex-casal tem ainda em comum os filhos Duarte e António Maria.

Maria Pitta confirmou no ano passado que estava separada de Guilherme Paixão, depois de terem dado o nó em 2017. Na altura, a cerimónia decorreu na Igreja de Santo António do Estoril e já tinham em comum o filho Duarte, com um ano.

Casada há quase 30 anos com Fernando Gouveia, Bibá Pitta é mãe de Maria (filha mais velha), Tomás, Madalena, Salvador e do filho mais novo Tomás.

