"Namorar? Sempre." Foi com estas palavras que Bibá Pitta começou a publicação que fez na sua página de Instagram esta segunda-feira, dia 9 de junho, onde fala do casamento de quase três décadas com Fernando Gouveia.

"Estamos juntos vai fazer 30 anos! Uma vida a dois, cheios de histórias, de filhos, netos, de dias cheios… e de muitas noites cansadas (agora menos que estão todos crescidos). Cheios de amor um pelo outro mas também de rotinas, de correrias, de 'já falamos depois', de 'agora não dá' e por aí em diante, vocês sabem", comentou ao lado de um vídeo em que aparece a dançar com o marido.

"Mas há uma coisa que nunca pode faltar: saber estar a dois, sozinhos, sem planos, sem filhos, sem horários, sem nada nem ninguém!!! Só nós!!! Olhar um para o outro e lembrar como tudo começou… rir de parvoíces, dançar até mais não e até dar as mãos na rua como dois miúdos", partilhou.

"É fácil esquecermo-nos disso quando o amor já é casa, quando o outro já é parte de nós!! Mas é preciso!!! É preciso nunca nos esquecermos de namorar como se fosse a primeira vez!! Ou melhor: como quem sabe o valor de ainda ser a primeira escolha, depois de tantos anos passados, de tantas histórias para contar. Porque o amor não é um dado adquirido, é uma escolha diária. E quando é verdadeiro, nem sempre é fácil, mas é tão bonito", acrescentou.

