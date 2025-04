"Ser avó é ter o coração fora do peito vezes sem conta. É reviver, através dos olhos deles, a infância dos nossos filhos mas com mais tempo, mais calma, mais mimo." Foi com estas palavras que Bibá Pitta começou a publicação que fez esta sexta-feira, dia 11 de abril, na sua página de Instagram.

Ao mostrar fotografias em que aparece com dois dos netos, acrescentou: "É amar com uma ternura tão grande que quase dói, como se o tempo quisesse parar ali, naquele abraço apertado de um neto pequenino."

"Quando olho para as fotografias deles em bebés, os meus meninos, tão pequeninos nos meus braços, só me lembro do cheirinho deles, das gargalhadas, e das mãozinhas minúsculas agarradas à minha. Eram só bebés e agora já são meninos. Mas para mim serão sempre os meus bebés", comentou depois.

"Ser avó é isso: é ter saudades do que já foi e agradecer todos os dias pelo que é! E assim ou não é minha gente querida?", escreveu, por fim.

De recordar que Bibá é avó de Piedade, António e Duarte, todos fruto da relação terminada da filha Maria Pitta com Guilherme Paixão.

