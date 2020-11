Depois de ter destacado no Instagram um registo ternuretno em que aparece na companhia do neto mais novo e do pai, Bibá Pitta surpreendeu de novo os seguidores com uma nova imagem de Duarte, o neto mais velho.

Na legenda da fotografia, Bibá destaca o quanto o menino é parecido com a avó, mostrando-se rendida ao pequeno.

"Este miúdo tira-nos do sério (podia ser meu filho, mas é meu neto)! É quem cá vai ficar, e todos vão dizer: és tão parecido com a tua avó Bibá! Ele não anda, corre. Ele não fala, canta as palavras. Ele saboreia cada segundo da sua vida. Ele põe todos a mexer à sua volta, não pára!!! A energia é tanta que meia volta estão todos desesperados e cansados, e ele? Ele continua a brincar sem parar", começou por escrever a avó 'babada'.

"Duartinho da avó, sei bem como é, também ouvia como tu a toda a hora. Está quieta, está calada, pareces que tens bichos carpinteiros. Agora já somos dois!!! Continua, meu querido, continua a ser feliz, que a vida com o nosso feitio fica mais leve!! Amo-te muito, meu piolho elétrico", rematou.

