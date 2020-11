Bibá Pitta não deixa de surpreender os seguidores da sua página de Instagram com vários momentos em família e, esta quinta-feira, foi com uma fotografia do pai que não passou despercebida.

"Ele é um amor de um pai, avô, bisavô que temos a sorte de ter do nosso lado!! É o meu pai, avô da Maria e bisavô do António, e ainda faltam muitos, claro!! Sempre vivemos do lado dele! Todos os dias o meu pai é que ia contar histórias e adormecer os meus filhos, todos os dias o meu pai é o que os ia levar á escola (ainda leva o Dinis, filho mais novo)", começou por escrever na legenda do ternurento registo.

"Imaginem a minha sorte, a nossa sorte!! Imaginem este amor e esta dedicação e o exemplo que os meus filhos e os meus netos tiveram e têm, deste amor incondicional e a sorte de crescerem com um exemplo assim!! Nós todos somos reflexo de quem nos educa e nós não podíamos ter melhor, era impossível!!! Todos os dias agradeço um pai assim!! Ninguém nesta casa sabe viver sem ele... e o António tem a sorte de ter este abraco, de ter este olhar, de ter este amor, de ter este bisavô!! Obrigada, querido pai", rematou.

Leia Também: António, neto de Bibá Pitta, batizado. "Sou uma avó muito agradecida"