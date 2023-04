O cantor foi diagnosticado com um cancro no pulmão no ano passado.

Marco Paulo continua a recuperar depois de um duro tratamento que enfrentou nas últimas semanas. O cantor, no programa que apresenta na SIC em nome próprio, deu novos detalhes sobre o seu estado de saúde. "Estes últimos dias têm corrido bem. Nos primeiros dias a seguir à primeira quimioterapia senti-me muito em baixo e cansado, sempre com muita má-disposição e vontade de vomitar", contou o artista, de 78 anos, nesta manhã de sábado. No próximo dia 26, quarta-feira, Marco Paulo tem um novo tratamento agendado, com o cantor a referir que, possivelmente, irá voltar a ter "os mesmos sintomas". Por fim, Marco Paulo enviou a sua "solidariedade" para todos os que estão a passar por problemas de saúde semelhantes. O cantor, vale lembrar, foi diagnosticado com um cancro no pulmão no ano passado. Leia Também: Marco Paulo. "Tem disfarçado a dor e o cansaço, é uma lição para todos" Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram