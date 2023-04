Marco Paulo regressou à antena da SIC no passado sábado, dia 1 de abril, com uma emissão especial do seu programa.

O cantor, em conversa com Ana Marques, falou sobre o seu recente internamento hospitalar, entrevista essa que o canal voltou a transmitir esta segunda-feira, dia 3 de abril, no programa 'Júlia'.

Antes disso, Ana Marques esteve no 'Casa Feliz' e foi por lá que deu novos detalhes sobre o estado em que encontrou o colega.

"Tem disfarçado a dor e o cansaço, é uma lição para todos nós", relatou a apresentadora.

"Ele é uma lição para as pessoas que fazem o que gostam perceberem o quão são privilegiadas. E ele vai fazer até ao fim o que gosta, que esperamos que seja até daqui a muito tempo", acrescentou Ana Marques.

Veja aqui a entrevista de Ana Marques e aqui a conversa entre os dois no 'Alô Marco Paulo'.

Leia Também: "Possivelmente nos próximos programas já me irão ver com menos cabelo"