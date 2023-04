"O meu coração já não pode chorar mais, já chorei tanto, não só [por causa] da doença, mas por outros problemas que a vida nos proporciona". Foi com estas palavras que o cantor começou a segunda parte do programa 'Alô Marco Paulo', com destaque para aquela que foi a primeira entrevista de Marco Paulo depois de ter sido internado.

O artista esteve recentemente no hospital a fazer drenagem de líquido do pulmão. De recordar que foi diagnosticado com um tumor no pulmão no ano passado.

Mantendo-se com fé, Marco Paulo continua com esperança de poder voltar aos palcos e à 'normalidade', vencendo a doença. Ainda assim, não deixa de afirmar que "Deus tem a sua vida nas mãos".

Já foram cinco vezes que recebeu a notícia de que tinha cancro, e espera conseguir sobreviver de novo.

Recordando o cancro no testículo, destacou que falou sobre essa fase publicamente "não por si, mas por outros homens que acabam por morrer por não terem conhecimento". O mesmo aconteceu quando foi diagnosticado com cancro da mama.

No entanto, lembra, quando foi diagnosticado com o primeiro cancro há cerca de 20 anos, não se falava na doença "porque era sinonimo de morte". "Agora há tratamento, é preciso que as pessoas tenham sorte".

Depois de ter vencido o cancro na mama, apareceram metástases no pulmão. "Já perdi o medo. Seja o que Deus quiser. A minha vida está nas mãos de Deus. Se puder ter sorte, salvo-me, se não tiver…", disse.

Afirmando, ainda assim, que "gosta muito da vida, de viver". "Gosto das pessoas, gosto muito de falar com pessoas. Mesmo às que eu não lhes agrado, eu peço por elas nas minhas orações”, acrescentou.

Quando foi para o hospital, diz, levou consigo uma imagem de Nossa Senhora da Saúde. Um 'ritual' que cumpriu das outras vezes em que esteve internado por causa do cancro.

Falando concretamente do seu estado de saúde atual, contou que "se sentia muito cansado e não sabia o porquê". E foi através de um exame que percebeu que estava com líquido no pulmão direito, fazendo com que o pulmão esquerdo "estivesse em esforço".

"Tenho muito fé, muita confiança em quem me está a tratar", afirmou, frisando que irá fazer tudo o que for preciso para tentar recuperar e vencer mais uma batalha.

"Preciso de curar esse problema que é o tumor, e se tenho que fazer, vou fazer. Por isso é que os médicos dizem que o Marco Paulo é um bom doente. Ninguém é um bom doente, ninguém diz que gosta de estar doente, mas tenho de ajudar quem nos está a tratar", continuou. "Sou igual a qualquer pessoa. Desde que nasci que sou uma pessoa igual às outras. O Marco Paulo é o Marco Paulo, o doente é doente, o João é o João. Nestas altura sinto-me mais o João, sou mais frágil", admitiu.

De recordar que Marco Paulo é o nome artístico do cantor, cujo nome de nascença é João Simão da Silva.

A dada altura, durante a conversa com Ana Marques, recordou a morte da irmã. "Ela estava a passar por aquilo que eu tinha passado e no mesmo local, mas a minha irmã não recuperou, morreu. Isso às vezes também me assusta. Saber que ela morreu de um problema como o meu", desabafou.

O cantor explicou que a irmã também foi diagnosticada com cancro da mama, mas depois "acabou por morrer com metástases na cabeça". "A parte mais difícil que tenho é que posso não ir desta, mas posso ir de outra", partilhou.

Neste momento vai terminar o tratamento e voltar a fazer outros. "Possivelmente nos próximos programas já me irão ver com menos cabelo", contou, em lágrimas que acabou por não conseguir conter.

"Não é fácil para uma mulher e para um homem. Mas se é para eu superar mais um vez e saber que vou ficar bom, voltar a fazer a minha vida normal, vou ter que fazer", acrescentou, muito emocionado. "Eu quero-me tratar, eu quero-me cura", afirmou.

"Se eu puder, mesmo careca, não vou deixar de fazer o meu programa. Eu amo. Se gostarem, gostam, se não gostarem, paciência. A minha saúde é mais importante, mas não vou deixar de fazer o programa. A minha saúde está nas mãos de Deus", salientou, não deixando de lado a força que o 'Alô Marco Paulo' lhe transmite e que é importante para si nesta fase difícil.

"É mais uma etapa que vou ter que passar para curar o tumor no pulmão. Vou lutar como muitos como eu que [foram diagnosticados com a] mesma doença. Pessoas que vejo no hospital e que me cumprimentam, desejam-me as melhoras e que estão a passar pelo mesmo. Não sou um herói. Tenho tido sorte de ultrapassar. Tenho muita fé", realçou.

"Tenho a impressão que a minha vida tem sido para as pessoas um exemplo. A família também sofre muito", destacou ainda, fazendo questão de falar sobre o carinho e cuidado que o afilhado, Marco António, tem tido consigo.

"O Marquinho deu-me banho. Foi uma sensação estranha, mas ao mesmo tempo de amor. As senhoras queriam dar-me banho, mas quis ser ele. Foi uma prova de amor", revelou.

Apesar do momento difícil que está a viver, Marco Paulo não quis terminar o programa em lágrimas, mas sim com uma palavra de sossego: "Neste momento, eu Macro Paulo estou bem".

Na mesma entrevista, o artista falou ainda do carinho de toda a equipa, da onda de amor que recebeu e explicou que, neste momento, está impossibilitado de cantar.