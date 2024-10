José Figueiras e Ana Marques foram apanhados de surpresa com a notícia da morte de Marco Paulo na manhã desta quinta-feira, dia 24 de outubro.

No início da segunda parte do programa 'Alô Portugal', que os dois apresentam, Figueiras revelou que a parceira televisiva teve de sair do estúdio, dada a enorme proximidade que os dois tinham.

"Como todos entenderão dada a proximidade da nossa querida Ana Marques com o Marco Paulo durante estes três anos, ela não consegue estar neste momento connosco em estúdio", informou.

De notar que Marco Paulo e Ana Marques construíram uma relação de grande proximidade ao trabalharem juntos no programa 'Alô Marco Paulo'.

