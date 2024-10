Ana Marques esteve no programa 'Casa Feliz' esta quinta-feira, dia 24 de outubro, dia da morte de Marco Paulo. A apresentadora, que trabalhou ao lado do eterno músico nos últimos três anos no programa 'Alô Marco Paulo', falou das memórias que dele guarda numa entrevista com João Baião, Diana Chaves e Daniel Oliveira.

"É muito duro, porque na realidade eu já sabia que isto estava para acontecer há dois anos e muitos foram os momentos em que marcávamos as gravações e dizíamos: 'ai, meu Deus, será que o Marco ainda se aguenta?'. E o Marco aguentou-se ainda mais um ano, mais dois anos, e portanto fica aquela sensação que era eterno", começou por dizer Ana Marques, sem conter as lágrimas.

A comunicadora revela que foi visitá-lo há um mês e que encontrou o músico na cama. Quando a viu, Marco quis levantar-se, mas Ana diz que não o deixou: "Fico aqui na cama contigo. Já viste? Este é o sonho de muitas mulheres", referiu à época.

Para Ana, o artista era "uma pessoa em estado puro, no bem e no mal", considerando que o programa que fazia ao seu lado, e que era transmitido nas tardes de sábado, deu vida ao músico.

"Trouxe-lhe uma juventude e alegria de viver, algo que corre contra a morte", realçou, notando que a morte era inevitável. "Acho que aconteceu hoje porque não podia esperar mais. O Marco esgotou toda as possibilidades de luta contra isto", reconheceu.

Ao contrário do que transparecia, Ana garantiu que Marco Paulo não era um "artista" distante, pelo contrário, mantinha uma relação de grande proximidade com as fãs, sendo que algumas entravam em sua casa e ofereciam-lhe bolos.

No fundo, Marco e Ana "tinham uma relação de irmãos".

