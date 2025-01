Ana Marques foi uma das personalidades que conviveu mais com Marco Paulo nos seus últimos anos de vida. A apresentadora lembrou o artista e eterno amigo no evento de apresentação da nova grelha da SIC, que aconteceu esta semana.

"É uma ausência, é um buraquinho que fica aqui", confessou a comunicadora.

"Convivi com ele poucos anos, mas a ligação que se criou, eu própria não esperava que me tocasse tanto e que sentisse tanta falta. A falta naquele sentido de, 'vou ligar ao Marco', ou 'vou dizer isto ao Marco Palco'. Não, ele não está lá...", lamentou.

Questionada pelos jornalistas se já tinha terminado o luto, Ana explicou: "O luto é uma coisa que se vai fazendo. Obviamente não comparo o meu luto ao das pessoas muito mais próximas, mas o que é facto é que há aqui um luto para fazer".

Perguntou-se também se a comunicadora tem vindo a acompanhar a polémica à volta do testamento do cantor de 'Eu Tenho Dois Amores'. "Tenho e estou calada, sossegada e não comento com ninguém nada. Acho que a memória do Marco vai ficar impoluta muito para lá disso, isso são episódios de agora e não tenho nada a ver com isso", completou.

Marco Paulo, recorde-se, morreu no dia 24 de outubro, aos 79 anos, vítima de cancro.