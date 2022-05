Foi em 2008 que estreou a primeira edição do programa 'Uma Canção Para Ti', na TVI, e o vencedor foi Miguel Guerreiro, que na altura tinha apenas nove anos.

Agora, mais de uma década depois, o programa está de volta à estação com Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes.

Antes de estrear a nova edição, o apresentador anunciou que vai estar à conversa com Miguel Guerreiro.

"[...] Seria, inevitavelmente, o primeiro grande vencedor. Outras edições se seguiram, mais três para sermos exatos, de um programa quentinho, como tão bem o definiu a Júlia, companheira de apresentação de todas à exceção da última, esta apresentada pela Cristina. Quentinho de aconchegante e terno, para todos os públicos, miúdos e graúdos, para toda a família", disse.

"A semanas de começarmos uma nova edição, agora com Maria Cerqueira Gomes a meu lado, vou conversar com o Miguel Guerreiro. Ele que não mais parou", acrescentou, referindo que a entrevista vai decorrer esta quarta-feira, 11 de maio, no programa 'Goucha'.

