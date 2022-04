Tal como foi anunciado pela TVI, o programa 'Uma Canção Para Ti' está de volta e quem não podia ter ficado mais feliz com a novidade foi Manuel Luís Goucha.

"Sempre o disse: de todos os programas que fiz em televisão este é o meu preferido. Foram quatro edições, três com a Júlia, a última com a Cristina. E já lá vão 11 anos. Muitos dos concorrentes são hoje nomes seguros do teatro, das canções e do fado", notou o apresentador numa publicação que fez hoje, 28 de abril, na sua conta de Instagram.

Posteriormente apelou à inscrição dos possíveis candidatos: "'Uma Canção Para Ti' vai voltar, com uma nova parceira: Maria Cerqueira Gomes. E o meu contentamento é o de uma primeira vez. Inscreve-te em tvi.pt".

