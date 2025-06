Maria Cerqueira Gomes foi convidada a marcar presença esta quarta-feira, 18 de junho, no 'Dois às 10', da TVI, para conversar com Cláudio Ramos sobre o seu novo projeto.

A comunicadora foi escolhida para conduzir a próxima grande aposta do canal, o concurso 'The Quiz with Balls'.

Maria mostrou-se radiante com a oportunidade de ser anfitriã de um formato como este, já que há muito desejava apresentar um concurso.

'The Quiz with Balls', apresentado como "um game show cheio de adrenalina, humor e ação", terá a concurso em cada formato quatro equipas, constituídas por cinco elementos cada. Os participantes vão responder a perguntas de cultura geral, caindo à água cada vez que falham uma resposta.

Maria refere-se a este projeto como "uma bomba dupla" que lhe foi apresentada. "Não é só espetacular ser um concurso de famílias divertido, há aqui um detalhezinho, que para mim é muito grande, e com certeza para as equipas, nós vamos para Buenos Aires", contou, revelando que o programa será gravado na Argentina.

Quanto às inscrições, a apresentadora lança o apelo para que não percam a oportunidade de se inscreverem.

"Quer participar num dos formatos mais inesperados e divertidos dos últimos tempos? Inscreva-se já em tvi.pt", reforçou o canal quatro.

'The Quiz with Balls', recorde-se, chega à antena no último trimestre de 2025 e promete animar as noites de sábado.

Leia Também: Revelado o novo programa de Maria Cerqueira Gomes na TVI