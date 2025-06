As novidades não param de chegar à TVI. O canal prepara-se para lançar um novo concurso, que será apresentado por Maria Cerqueira Gomes.

A informação foi confirmada de forma oficial esta segunda-feira, 16 de junho.

'The Quiz with Balls' é o nome do formato, que é apresentado como "um game show cheio de adrenalina, humor e ação".

A estreia está "marcada para o último trimestre de 2025", prometendo animar os sábados à noite dos espetadores da TVI.

"Este é um novo desafio que me enche de alegria. Sempre quis apresentar um concurso e não podia ter pedido uma estreia mais divertida, inesperada e cheia de ritmo! Estou verdadeiramente entusiasmada com o que aí vem e acho que o público também se vai apaixonar por este formato", disse Maria a respeito desta novidade.

Leia Também: Maria Cerqueira Gomes elogia Cláudio Ramos: "Verdadeira inspiração"