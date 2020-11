Manuel Luís Goucha fez uma publicação na sua conta de Instagram de forma a corrigir um erro que aconteceu no programa 'Você na TV'. O mesmo, conforme o próprio explica, tinha a ver com Amália Rodrigues e António Sala.

"Ontem no Você na Tv erradamente foi dito que o primeiro espectáculo a solo dado por Amália, no seu país, terá sido em 1987 no Coliseu dos Recreios. Foi em 1985 e por iniciativa de António Sala, como aliás a própria fez questão de sublinhar. Desculpa António", afirmou o comunicador na legenda de um vídeo que comprova isto mesmo.

Desde logo, Goucha foi alvo de diversos elogios por causa da sua honestidade e profissionalismo.

Leia Também: "Mais do que ser difamada, a Marta Cardoso foi ameaçada de morte"