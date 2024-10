Manuel Luís Goucha já reagiu à morte de Marco Paulo. Numa sentida homenagem que partilhou na sua página de Instagram, o apresentador recorda as várias vezes que recebeu o cantor no programa 'Você na TV', que apresentou ao lado de Cristina Ferreira.

"Cantávamos com ele e o coro era de milhares e milhares de vozes que sabem as suas canções de trás para a frente", recordou.

"São mais de cinquenta anos de canções, sempre românticas… era o próprio quem o dizia 'nunca fui um cantor de modas'", notou ainda.

"Marco Paulo 'fugiu' hoje do olhar de quem lhe era próximo (família, amigos e fãs), mas como artista a sua voz não se extingue, está eternizada em inúmeros registos. Quisera eu acreditar no céu e já o estaria a ver de braços abertos em direção à Amália, seu ídolo maior, e no colo de sua amantíssima mãe", completou.

Recorde-se que Marco Paulo morreu hoje, dia 24 de outubro, após uma longa batalha contra o cancro.

