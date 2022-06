Chegou ao fim mais uma edição do Rock in Rio Lisboa, que em 2022 ficou marcada pelo regresso do festival após o início da pandemia da Covid-19. Uma noite animada que recebeu o furacão Anitta este domingo, 26 de junho.

Após ter vivido agitados momentos com a perda da mala com os figurinos - que foi depois encontrada e entregue à equipa da artista -, a cantora brasileira atuou e 'arrasou' no Parque da Bela Vista, na capital portuguesa.

As redes sociais 'encheram-se' com reações ao espetáculo e, apesar das críticas, são muitos os elogios à artista.

Entre as imagens que se espalharam pelos internautas, além de ter partido os óculos de um fã, o destaque principal vai para o momento em que Anitta pegou numa bandeira de Espanha e a levou para palco. O gesto foi criticado por muitos, mas a cantora já reagiu e frisou que apenas "queria mostrar o seu amor por Espanha" e que "ama" os fãs de ambos os países.

Nas stories da sua página de Instagram, a cantora publicou várias imagens desta noite onde foi "tão feliz", como descreve numa das partilhas que fez na rede social.

Desde a mãe, Miriam Macedo, a dançar durante o concerto, até aos bastidores, estes são apenas alguns dos momentos marcantes que pode ver no vídeo da galeria, onde a artista fala também do espetáculo. De referir que Helena Coelho esteve nos bastidores com Anitta.

"Estava muito frio. Não entreguei tanto a voz, mas o resto eu compensei", realçou, explicando que decidiu manter os looks mais reduzidos porque achava que não estava tanto frio em Portugal.

"Mas nunca fui tão feliz", afirmou. "Estava de peruca e disse que se a peruca saísse, ia tirá-la e atirá-la para o público", acrescentou, falando da energia que viveu durante o concerto.

De destacar ainda que, antes de subir ao palco, Anitta esteve à conversa com os jornalistas e falou da paixão por Portugal, das polémicas, mas também explicou porque usa tanto a sua voz para falar de temas como a Amazónia e a política.

Além disso, escolheu David Carreira como o artista português com quem faria um dueto. E, entretanto, o cantor já reagiu.

