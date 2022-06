Depois de Anitta ter recorrido às stories da sua página de Instagram para reclamar a perda da mala com os figurinos, a cantora voltou à mesma rede social para informar que a bagagem já foi encontrada.

No entanto, explicou, para o espetáculo que realizou este sábado em Dublin, a artista não usou o look planeado. Anitta conseguiu arranjar um visual alternativo, um macacão que a mãe levou de propósito do Brasil para Portugal e que foi depois entregue à cantora, na Irlanda.

"A mala foi encontrada, está a ser entregue neste momento para os meus bailarinos. Para mim já não dá a tempo", disse. "Fiz a minha mãe sair a correr para trazer um macacão que encontrou lá em casa. Nem sabia que o tinha, acho que nunca o usei. [...] A minha mãe voou com essa roupa do Brasil para Portugal, depois estava uma pessoa no aeroporto pronta para quando a minha mãe chegasse para apanhar um voo para Dublin e entregar à costureira, que está a montar um look para fazer o espetáculo", relatou.

Numa outra publicação, a cantora brasileira mostrou o look que usou no concerto de ontem, 25 de junho, e disse: "Fizemos a roupa quase que à toa porque começou a chover e um frio... Ainda bem que a minha mãe colocou este casaco junto porque eu disse-lhe que era uma festa LGBTQ".

De recordar que Anitta vai atuar no Rock in Rio Lisboa este domingo, 26 de junho.

Veja as imagens no vídeo da galeria.

