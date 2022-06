Prestes a subir ao palco do Rock in Rio Lisboa, no domingo, 26 de junho, Anitta contou aos seguidores da sua página de Instagram que ficou sem a mala onde tinha os seus figurinos, assim como os dos bailarinos.

A cantora contou que teve problemas com a bagagem que ficou perdida durante um voo. E antes do concerto em Portugal, a cantora vai atuar em Dublin, Irlanda.

"Agora começou a digressão. Só começa quando começa a dar tudo errado. A minha mala com todos os figurinos desapareceu. Ninguém sabe. Nós despachamos uma grande mala com figurinos de todos para ser mais organizado. A mala com todas as roupas de espetáculo sumiu", contou num vídeo que publicou nas stories.

A cantora destaca que ficou sem roupa para si e para os bailarinos e que "a companhia aérea não encontra" a mala. "Não sei como é que não encontram uma mala grande cheia de fita e identificada. As roupas de todos os espetáculos", frisou.

No mesmo vídeo, que pode ver na galeria, Anitta explicou que não perdeu outras bagagens porque recorreu a um 'método próprio para rastear as malas'. "E mesmo assim, ainda não chegou a mala. Mas pelo menos estamos a rastrear", disse.

Anitta já tinha vivido um episódio semelhante antes de um concerto no Rock in Rio Lisboa, mas dessa vez apenas perdeu a mala com a roupa dos bailarinos. "Eu e a minha mãe passamos a madrugada a costurar antes do espetáculo", lembrou.

A cantora brasileira explicou também a razão para não ter viajado num jato privado: "O jato tem limite de peso. São cargas muito grandes para ir num jato".

Anitta afirma ainda que vai na mesma subir aos palcos, seja com ou sem roupa. "Se tiver que ir nua, eu vou. Faço pintura corporal".

