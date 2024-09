Akon deu um concerto no Rock in Rio Brasil no domingo, 22 de setembro, e o espetáculo foi marcado por várias gafes que inundaram as redes sociais.

"São Paulo", chamou o artista, perguntando aos fãs, que prontamente gritaram "Rock in Rio", como se sentiam.

O erro, comum a vários artistas que atuam em cidades diferentes diariamente quando em digressão, juntou-se a outro momento embaraçoso, com Akon a surgir numa bolha inflável, que rebentou logo após alguns segundos.

Também muito falado, tem sido o possível uso de playback durante parte do concerto. Com a utilização cada vez mais presente de reforços vocais gravados durante espetáculos de música, o playback torna-se difícil de detectar, porém, vários festivaleiros partilharam nas redes sociais que a voz e o som pareciam desfasados.

De acordo com a Globo, o cantor revisitou os maiores temas da sua carreira, de "Don't Matter" a "Lonely", tendo introduzido batidas de samba, numa homenagem à música brasileira.

No final da atuação, e já tendo passado 15 minutos do horário estipulado para o fim do concerto, o cantor viu o som do microfone cortado pela organização.