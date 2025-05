Lady Gaga deu um concerto único na praia de Copacabana no Rio de Janeiro, este sábado, 3 de maio. Eram esperadas cerca de 1,6 milhões de pessoas mas os números foram muto superiores.

No areal da famosa praia estiveram 2,1 milhões de pessoas, número confirmado pela prefeitura da cidade.

A artista cantou as músicas do mais recente álbum, Mayhem, e revisitou os maiores êxitos da sua carreira. Ao interpretar 'Abracadabra' surgiu dentro de uma gaiola, mudou de look várias vezes usando as cores da bandeira do Brasil (verde, amarelo e azul) e agradeceu aos fãs que não desistiram dela e que continuaram a pedir que voltasse depois de, em 2017, ter cancelado o concerto no Rock In Rio.

Gaga chorou quando ouviu a multidão a gritar o seu nome e deixou uma mensagem para a comunidade LGBTQIA+.

Veja alguns dos momentos do concerto de Lady Gaga na galeria.

Leia Também: Lady Gaga no Rio de Janeiro. Conheça a única exigência da cantora