Após o concerto no Rock in Rio Lisboa, que decorreu na noite de domingo, 26 de junho, Anitta recorreu à sua página de Instagram para falar sobre o espetáculo e todos os momentos que viveu no palco.

Uma das imagens a circular nas redes sociais sobre o concerto é o momento em que a cantora quebra os óculos de um fã.

Entretanto, nas stories da sua página de Instagram, a cantora já reagiu. "Onde está esse fã para eu lhe dar uns óculos novos? Que vergonha", disse.

Veja na publicação abaixo um vídeo que mostrar o momento em que a cantora quebra os óculos:

