A cantora brasileira Anitta, de 31 anos, deu um concerto no festival de música 'Rock the Mountain', que decorreu no passado dia 19 de novembro em Petrópolis.

Tudo corria bem até que a artista teve a necessidade de chamar uma fã à atenção. É que a mulher tinha um cartaz, onde parabenizava a cantora pela nomeação para os prémios Grammy.

"Muito obrigada por esse cartaz, agora pode baixar porque o povo de trás não consegue assistir ao concerto", afirmou Anitta perante os aplausos do público.

A artista está nomeada pelo álbum 'Funk Generation' e concorre ao prémio de Melhor Álbum Pop Latino.

