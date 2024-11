É mesmo verdade! The Weeknd e Anitta lançaram uma nova música juntos, intitulada 'São Paulo', na noite de quarta-feira, 30 de outubro. A estreia do tema foi acompanhada por um videoclipe 'macabro'.

O tema já tinha sido apresentado ao público em setembro, durante o concerto do músico que decorreu na cidade brasileira que dá o nome à faixa. Durante o espetáculo, Anitta subiu ao palco e juntou-se para cantar algumas canções novo álbum de The Weeknd - 'Hurry Up Tomorrow'.

A contagem decrescente para a versão de estúdio fez-se através de publicações nas redes sociais de ambos os artistas. Anitta chegou mesmo a partilhar uma fotografia na qual simulava estar grávida, uma analogia à 'gestação' do dueto que se avizinhava.

Mas parece que o videoclipe está a dar que falar. Numa produção excêntrica, Anitta volta a surgir com uma barriga sintética, desfigurada e com uma boca. Tanto a letra como os complementos visuais têm uma conotação provocadora e sexual, como é comum no trabalho de ambos os cantores.

Mas afinal qual é o significado deste novo videoclipe?

Em 2023, The Weeknd anunciou que iria 'matar' o seu alter-ego. Nas redes sociais, o cantor já passou a usar o nome verdadeiro, Abel.

Embora nada tenha sido explicado oficialmente, a música em parceria com a artista brasileira tem sido interpretada, pelos fãs, como um símbolo de renascimento do cantor. Na barriga do vídeo, Anitta estará a gerar o próprio Abel, nova persona artística de The Weeknd.

A data de lançamento do álbum 'Hurry Up Tomorrow' permanece um mistério. Trata-se do sexto disco de estúdio do artista e a última parte de uma trilogia que conta com os projetos 'After Hours', de 2020, e 'Dawn FM', de 2022.

