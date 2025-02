Esta terça-feira, 4 de fevereiro, Abel Tesfaye, mais conhecido por The Weeknd, lançou uma 'bomba' aos fãs. É que o cantor vai estrear-se no grande ecrã.

O filme 'Hurry Up Tomorrow' trata-se de um thriller psicológico, protagonizado pelo artista, Jenna Ortega e Barry Keoghan. É realizado por Trey Edward Shults.

The Weeknd partilhou na sua página de Instagram algumas fotografias e ainda o trailer desta trama tão aguardada.

"Tentei fazer o filme de forma a que os seus fãs o consigam ver também como ator. E para as pessoas que não são suas fãs e não sabem nada sobre ele, acho que será, na mesma, um ótimo filme para assistir", disse Trey Edward Shults à Entertainment Weekly.

Segundo a Variety, no mês passado, o cantor confirmou que estava a planear deixar de usar o seu nome artístico - The Weeknd. "É um espaço mental em que preciso de entrar e que simplesmente não desejo mais", explicou. "É uma persona que tem de acabar".

Com esta premissa, Shults explicou ao Entertainment Weekly que o filme conta a história de um artista que está "à beira de um colapso mental" (protagonizado por The Weeknd). Este conhece uma mulher, protagonizada por Jenna Ortega, e que "embarca nessa odisseia" ao lado do cantor. "É uma mistura de thriller psicológico e drama. Sinceramente, sinto que nunca vi um filme como este", acrescentou.

'Hurry Up Tomorrow', que é também o título de uma canção de The Weeknd, estreia no dia 16 de maio nos cinemas. Veja o trailer abaixo.

De recordar que Abel Tesfaye lançou-se no mundo da representação na série 'The Idol', da plataforma de streaming MAX (antiga HBO).

