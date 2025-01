The Weeknd cancelou o concerto que estava marcado no Rose Bowl, no final deste mês, e também adiou o lançamento do próximo álbum. Em causa estão os incêndios que continuam a devastar Los Angeles, como o próprio referiu numa publicação que fez no Instagram.

"Por respeito e preocupação com o povo de Los Angeles, cancelei o meu espetáculo no Rose Bowl que estava agendado para o dia 25 de janeiro", começou por escrever na publicação que fez na rede social esta segunda-feira, dia 13 de janeiro.

"Esta cidade foi sempre uma profunda fonte de inspiração para mim, e os meus pensamentos estão com todos os afetados neste momento difícil. À semelhança disto, também decidi adiar o lançamento do meu álbum para o dia 31 de janeiro", comunicou ainda.

"O meu foco continua no apoio à recuperação destas comunidades e a ajudar este povo incrível enquanto se reconstroem", pode ler-se na mesma nota.

